Оборона харьковчан пропустила в свои ворота шесть мячей.

31 октября харьковский клуб «Металлист 1925» в рамках 13 тура Премьер-лиги Украины принимал на своем поле луганскую «Зорю», победа над которой помогла бы харьковчанам подняться на пятую строчку турнирной таблицы.Однако благодаря шести голам в ворота хозяев, луганчане прервали победную серию харьковского клуба из четырех матчей и со счетом 1:6 разгромно победили «Металлист 1925».- Ременюк (6)Аллахьяр (9, 55), Гладкий (38, 71), Фримпонг (77), Алибеков (90+2)