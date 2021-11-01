Ковидная напасть нас с мужем пока миновала. Но хочется быть подкованной теоретически, чтобы случае чего не пытаться лихорадочно найти информацию, а иметь ее под рукой. Как ухаживать за ковидным больным дома? Ирина Семеновна В.

Людям с легкими проявлениями заболевания врач может рекомендовать оставаться дома в самоизоляции, сообщили в Центре общественного здоровья. В этом случае необходимо соблюдать ряд правил. Разместите пациента в хорошо проветриваемом помещении. Желательно, чтобы за ним ухаживал один человек, который не входит в группу риска. Посещение пациента запрещено.Члены домохозяйства должны находиться в отдельной комнате или поддерживать расстояние не менее одного метра от пациента. Исключением являются кормящие грудью. Они должны носить медицинскую маску, когда находятся рядом с ребенком, и мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд до контакта.Следует ограничить передвижение пациента в местах общего пользования. Человек, который ухаживает за больным, должен носить медицинскую маску, когда находится в одной комнате с пациентом.– Мойте руки после любых контактов с пациентом или его ближайшим окружением, – рекомендуют в ЦОЗ. – После мытья рук с мылом вытирайте их одноразовыми бумажными полотенцами. Прикрывайте рот и нос во время кашля или чихания одноразовыми салфетками. В случае отсутствия салфеток следует чихать и кашлять в сгиб локтя. Используйте одноразовые медицинские перчатки для ухода за пациентом и уборки помещения. До и после снятия медицинских перчаток следует мыть руки. Перчатки, маски и другие отходы после ухода за пациентом складывайте в отдельный контейнер (полиэтиленовый пакет) в том же помещении, где находится больной, до их утилизации.Также эксперты советуют избегать обмена зубными щетками, предметами общего пользования, постельным бельем. Посуду после индивидуального использования необходимо мыть с моющим средством. Выбрасывать посуду не нужно.Необходимо ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в ближайшем окружении больного, а также ванную комнату и туалет.Стирать вещи пациента можно обычным мылом. Для машинной стирки рекомендуется температура 60-90° C и обычные стиральные порошки. Загрязненное белье запрещено вытряхивать, но можно собирать в общий мешок.Люди с симптомами болезни должны оставаться дома до исчезновения клинических проявлений и получения отрицательного результата лабораторных исследований. В ЦОЗ подчеркнули, что все члены домохозяйства являются контактными лицами.