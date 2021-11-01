Министерство обороны США продолжает следить за ситуацией на российско-украинской границе после сенсационной статьи в газете Washington Post.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Антон Семелрот, сообщается со ссылкой на Росбалт.В статье сообщалось об обеспокоенности США и европейских стран из-за переброски российских сил к границе с Украиной.«Мы продолжаем следить за ситуацией в регионе, но пока не можем сообщить ничего дополнительно», – отметил он, отвечая на просьбу прокомментировать материал газеты.Комментарий представителя американского Минобороны прозвучал на фоне сообщений газеты The Washington Post, которая ранее выпустила материал, в котором утверждалось, что должностные лица в США и странах Европы обеспокоены в связи с переброской части российских сил к границе с Украиной.По их словам, на Западе зафиксировали «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России».В статье говорится, что передвижение военных происходит на фоне того, как Россия заняла более жесткую позицию по отношению к Украине и российские официальные лица начиная с президента Владимира Путина «усилили свою риторику, нападая на связи Киева с Западом». Кроме того, США и ЕС обращают внимание на то, что конфликт в Донбассе «вступает в новую стадию».Как пишет издание, в последние дни в социальных сетях появились видеозаписи, на которых изображены российские железнодорожные эшелоны и автоколонны, перевозящие технику, в том числе танки и ракеты на юг и запад Российской Федерации.Спутниковые снимки показывают, что силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в сибирском городе Новосибирск, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной. Кофман также сказал, что изображения показывают, что 1-я гвардейская танковая армия России, элитное подразделение, базирующееся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.