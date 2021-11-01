В Киеве завершился Международный фестиваль балета Ballet UA, который в хореографическом мире Украины считают событием года, грандиозным праздником для поклонников и истинных ценителей искусства танца. Харьковчане получили награды в трех номинациях.

В течение трех дней на сцене Национальной оперы Украины выступали представители семи театров Украины, а также гости из Великобритании, Германии, Франции и других стран. В рамках фестиваля состоялось награждение премиями Stars Ballet UA, которые основала «Гильдия АРТ».Представители Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н.В. Лысенко / «Схід Opera» вернулись из Киева, как говорится, усталые, но счастливые. Буквально «сойдя с корабля», своими впечатлениями о фестивале поделилась художественный руководитель балетной труппы театра, заслуженная артистка Украины Антонина Васильева.– Такое масштабное событие состоялось впервые, и я считаю это прекрасной инициативой. Вдохновителем фестиваля стала художественный руководитель балета Национальной оперы народная артистка Украины Елена Филипьева. Ее поддержали генеральный директор Национальной оперы Петр Чуприна, режиссер балета Национальной оперы Украины заслуженный работник культуры Олег Токарь, Станислав Ковалевский из компании «Гильдия АРТ» и, естественно, Министерство культуры. Большая благодарность им за такое важное начинание. В первый день состоялось открытие, была проба сцены для конкурсантов. Собственно, мы называли их не конкурсантами, а лауреатами, поскольку они уже победили в своих театрах и были отобраны как лучшие. Вечером мы увидели камерную постановку солиста балета Национальной оперы Виктора Ищука «Широко закрытые глаза» и второй акт спектакля «Данте» Ярослава Иваненко – он киевлянин, но сейчас работает в Ballet Kiel (Германия). Это интересные, резонансные работы, мне они понравились и дали пищу для размышлений.– Хочу еще отметить, что на второй день вместе с конкурсантами в первом и втором отделении выступили очень яркие артисты, которые в силу своей большой занятости не смогли участвовать в гала-концерте. Это солисты Английского национального балета, лауреаты огромного количества международных конкурсов Екатерина Ханюкова и Айтор Арриета. Екатерина была солисткой Национальной оперы Украины, но потом уехала. И вот в первом отделении они представили отрывок из балета «Манон» Макмиллана, а второе завершили фрагментом современной версии балета «Корсар». Это было очень интересно. Ну а в гала-концерте выступали прекрасные солисты – Аньес Летестю, этуаль Парижской гранд-опера, и Руперт Пеннефатер, представлявший Лондонский королевский балет, Олеся Шайтанова, также бывшая солистка Национальной оперы Украины – сейчас она танцует в Литве. Современную хореографию, модерн-балет показали солисты Ballet Kiel Амилкар Морето Гонзалес и Кейото Ямамото. В общем, очень насыщенный и интересный получился гала-концерт.– Премиями решили отметить достижения тех украинских танцовщиков, которые ярко проявили себя в прошлом сезоне. Приз зрительских симпатий получила Екатерина Андренко. Вместе с Тарасом Ковшуном она танцевала Pas d'Esclave из балета «Корсар». И зрители отдали предпочтение Екатерине. Я как художественный руководитель могу сказать, что Тарас тоже показал очень хороший уровень. А учитывая, что сцена киевской Национальной оперы очень сложная – там большой покат, и для всех артистов, не привыкших к ней, это создает определенные проблемы, – я рада, что он сумел собраться и продемонстрировать такую качественную работу.– Да, эту премию получили Кристина Кадашевич и Алексей Князьков. Когда они танцевали адажио Красса и Сабины из нашей недавней премьеры – балета «Спартак», – зал аплодировал на протяжении практически всего номера, потому что всех поразил каскад невероятных поддержек, к которым балетные артисты не совсем привыкли. И публика не отпускала ребят, они выходили на бис, чего не было на фестивале ни с кем из артистов, даже во время финального гала-концерта.– У нас были демократичные выборы. Конечно, я могла сама как художественный руководитель выдвинуть две пары. Но мне было интересно мнение коллектива, артистов. Мы провели тайное голосование, каждый написал на листе три женские и три мужские фамилии. Независимый эксперт посчитал голоса – и был выведен такой результат. Также была выбрана народная артистка Украины Инна Борисовна Дорофеева как педагог, который будет готовить эти две пары к фестивалю. И мы с ней выбирали очень тщательно, долго и кропотливо репертуар для поездки, и я считаю, что получилось абсолютное попадание.Инне Дорофеевой был вручен особый приз – как лучшему педагогу, который провел буквально ювелирную работу с артистами. Чрезвычайно высоко оценил вклад Инны Борисовны, особенно ее музыкальность и соблюдение максимальной точности во всех нюансах работы над адажио Георгий Ковтун – известный балетмейстер, народный артист Республики Татарстан, постановщик харьковской версии «Спартака».Огромная гордость для меня, что обе наши пары танцевали в гала-концерте и ни один театр не вернулся с таким количеством наград. То есть «Схід Opera» показала очень высокий уровень артистов, подготовки, дисциплины.– Все эти три дня я не спала, не ела – настолько нервничала. Внешне была спокойна, но внутри… Такая ответственность, такой уровень… Мы начинаем набирать обороты, за последние годы немало сделано. Ведь был момент, когда балет и театр вообще находились в упадке. А сейчас постоянно повышаем свою планку, чему доказательство – «Спартак». Конечно, я переживала. Не могу сказать, что не верила в своих артистов, но понимала: сцена сложная и может быть все что угодно. Тем не менее все прошло очень достойно, даже не ожидала такого бесспорного расположения столицы и других театров к харьковчанам. Почувствовала авторитет нашего театра в целом.– Я считаю, что благодаря команде, которая стоит сейчас во главе театра, мы имеем вес, уважение, авторитет. Мы целенаправленно движемся вперед, и от этого даже в какой-то мере страшно: надо не сорваться, держать планку.– Мы показали очень высокий результат. Я считаю, что наш город и театр могут гордиться тем, как была представлена хореографическая культура Харькова в столице. И хотя только вернулись, уже снова готовы работать. Про завтрашний день надо думать сегодня, и ту планку, которую мы подняли, должны держать и дальше. В Киеве, после выступления наших солистов, я получила массу предложений из Европы. Пока не хочу все оглашать… Но раз именно наш театр имеет сегодня возможность такого диалога, значит, мы на правильном пути.