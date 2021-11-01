На протяжении последнего десятилетия народ не очень-то обращал внимание на ковровые покрытия, по привычке полагая, что ковры собирают пыль, быстро загрязняются и плохо пахнут. Однако современный ковролин и бабушкин ковер – это совершенно разные вещи.Деревянный или кафельный пол может быть неприхотлив в уходе, но нет ничего лучше теплого и уютного ощущения мягкого коврового покрытия. Современные варианты изготавливаются из экологически чистых материалов – таких, как натуральные волокна или переработанные материалы, – которые не требуют особого ухода и легко чистятся. Да и пылесосы в наши дни более эффективны и вполне могут избавить от виновников аллергии – благодаря фильтрам, они улавливают аллергены в вакуумный контейнер.
При выборе ковролина прежде всего стоит обратить внимание на материал изделия. Лучше, если он будет натуральным.
Лен имеет высокую прочность и износостойкость. Он гипоаллергенен, отлично отталкивает грязь, легкий в уборке. Хорошо подойдет для комнат с большой проходимостью.
Шерсть обладает такими преимуществами, как огнестойкость, прочность, легкость в уходе, упругость, отличное сохранение тепла. На современном рынке более популярны не полностью шерстяные изделия, а сочетание натуральных и искусственных материалов, в составе которых около 30% натуральной пряжи.
Хлопок – наиболее устойчивый к влаге материал. Влага, попадая на ковер, быстро им поглощается и так же быстро испаряется. Хлопчатобумажные изделия отличаются разнообразием красок. Хорошо сохраняют цвет на долгие годы.
В составе искусственных материалов для изготовления ковролина может быть полиэстер, полиамид, полипропилен или полиакрил. Наибольшей износостойкостью обладает полиамид, а наименьшей – полиакрил. Такой ковролин подойдет для офиса и дома. Его можно приобрести по доступной цене.
Еще один из основных критериев, по которым выбирается покрытие, – ворс:
– саксоне изготавливают из скрученной пряжи, похожей на зернышки. Это элитное покрытиея;
– фризе – кудрявый ворс неоднородной структуры;
– скролл состоит из нити разной длины, выглядит весьма красиво;
– велюр приятный на ощупь, легко чистится;
– вкролл имеет большое разнообразие цветов;
– шег имеет длинный и грубый ворс;
– фетр включая химический состав, благодаря которому легко чистится;
– катлуп имеет необычную цветовую гамму;
– букле производят методом вязания узелков с ячейками. Практичный вариант для прихожей и гостиной.
Ковровое покрытие должно хорошо подходить к интерьеру дома. Желательно, чтобы оно было темнее цвета стен и гармонично сочеталось с мебелью. Для детской и прихожей выбирайте ковролин с большой износостойкостью и средним или коротким ворсом. В спальне можно использовать покрытие с высоким ворсом и нежным материалом.