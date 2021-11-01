На протяжении последнего десятилетия народ не очень-то обращал внимание на ковровые покрытия, по привычке полагая, что ковры собирают пыль, быстро загрязняются и плохо пахнут. Однако современный ковролин и бабушкин ковер – это совершенно разные вещи.

Деревянный или кафельный пол может быть неприхотлив в уходе, но нет ничего лучше теплого и уютного ощущения мягкого коврового покрытия. Современные варианты изготавливаются из экологически чистых материалов – таких, как натуральные волокна или переработанные материалы, – которые не требуют особого ухода и легко чистятся. Да и пылесосы в наши дни более эффективны и вполне могут избавить от виновников аллергии – благодаря фильтрам, они улавливают аллергены в вакуумный контейнер.При выборе ковролина прежде всего стоит обратить внимание на материал изделия. Лучше, если он будет натуральным.Лен имеет высокую прочность и износостойкость. Он гипоаллергенен, отлично отталкивает грязь, легкий в уборке. Хорошо подойдет для комнат с большой проходимостью.Шерсть обладает такими преимуществами, как огнестойкость, прочность, легкость в уходе, упругость, отличное сохранение тепла. На современном рынке более популярны не полностью шерстяные изделия, а сочетание натуральных и искусственных материалов, в составе которых около 30% натуральной пряжи.Хлопок – наиболее устойчивый к влаге материал. Влага, попадая на ковер, быстро им поглощается и так же быстро испаряется. Хлопчатобумажные изделия отличаются разнообразием красок. Хорошо сохраняют цвет на долгие годы.В составе искусственных материалов для изготовления ковролина может быть полиэстер, полиамид, полипропилен или полиакрил. Наибольшей износостойкостью обладает полиамид, а наименьшей – полиакрил. Такой ковролин подойдет для офиса и дома. Его можно приобрести по доступной цене.Еще один из основных критериев, по которым выбирается покрытие, – ворс:– саксоне изготавливают из скрученной пряжи, похожей на зернышки. Это элитное покрытиея;– фризе – кудрявый ворс неоднородной структуры;– скролл состоит из нити разной длины, выглядит весьма красиво;– велюр приятный на ощупь, легко чистится;– вкролл имеет большое разнообразие цветов;– шег имеет длинный и грубый ворс;– фетр включая химический состав, благодаря которому легко чистится;– катлуп имеет необычную цветовую гамму;– букле производят методом вязания узелков с ячейками. Практичный вариант для прихожей и гостиной.Ковровое покрытие должно хорошо подходить к интерьеру дома. Желательно, чтобы оно было темнее цвета стен и гармонично сочеталось с мебелью. Для детской и прихожей выбирайте ковролин с большой износостойкостью и средним или коротким ворсом. В спальне можно использовать покрытие с высоким ворсом и нежным материалом.