В Харькове – 851 новый случай заболевания коронавирусом. По состоянию на 1 ноября в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 892 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 207 642 случая заболевания COVID-19, 32 953 человека находятся под медицинским наблюдением, 169 967 пациентов выздоровели, 4 722 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 1 ноября в Украине зафиксировано 13 936 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 2 936 238 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 68 027 человек умерли, 2 442 098 - выздоровели.