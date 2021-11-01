Национальный банк оценил ущерб украинской экономике в случае введения жесткого локдауна по всей территории страны.

Как отмечается в обнародованном Нацбанком "Инфляционном отчете", вероятное усиление карантина из-за распространения новых штаммов коронавируса и более длительный срок пандемии является одним из основных рисков прогноза. По состоянию на октябрь 2021 года, базовый сценарий макропрогноза предусматривает введение карантина "красных зон" отдельно по регионам. Однако возможен и более неблагоприятный сценарий.По оценкам Регулятора, в случае реализации этого прогноза введение на один месяц жесткого локдауна по всей территории страны для сдерживания всплеска заболеваемости приведет к дополнительным 0,3% потерям ВВП в текущем году.В то же время негативное влияние будет больше сказываться на предложении, чем на спросе, что может повлечь за собой усиление проинфляционного давления, добавили в Нацбанке.Кроме того, возросли риски более длительного, чем заложено в базовый сценарий, ценового всплеска в мире, который будет давить на внутренние цены. Речь идет в частности о более высоких, чем ожидается сейчас, ценах на энергоносители, а также дефицит сырья и комплектующих."Эти факторы могут привести к глобальной стагфляции. Актуальными остаются и другие риски проинфляционного характера, в частности резкое ухудшение условий торговли и отток капитала из развивающихся рынков, а также эскалация военного конфликта с Россией", - говорится в прогнозе."Соответственно НБУ оценивает баланс рисков для своего базового прогноза инфляции и процентной ставки как смещенный вверх. В случае реализации указанных выше и других проинфляционных рисков НБУ готов повысить учетную ставку и задействовать другие монетарные инструменты", - отмечается в отчете.Напомним, в октябре Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 8,5% годовых.