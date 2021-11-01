В октябре 2021 года в Харькове выпало всего 8 мм осадков при норме 44 мм. Этот показатель составляет 17% от нормы.

Об этом свидетельствуют данные портала "Погода и климат".В октябре норма среднемесячной температуры составляет 8,2 градуса. Фактическая температура месяца в Харькове по данным наблюдений была 8.1°С, то есть отклонение от нормы составило -0.1°С.Самая низкая температура воздуха (-5.1°С) была 26 октября. Самая высокая (+19.1°) была 22 октября.Напомним, Харьков пережил аномально холодный сентябрь. В сентябре 2021 года средняя температура воздуха в Харькове была почти на два градуса ниже нормы. Об этом свидетельствуют данные портала "Погода и климат".Так, норма среднемесячной температуры августа: 15.1°С. Фактическая температура месяца в Харькове по данным наблюдений была 13.4°С, то есть отклонение от нормы составило -1.7°С. Самая низкая температура воздуха (+1.3°С) была 30 сентября, самая высокая (+27.4°) была 13 сентября. Кроме того, норма суммы осадков в августе: 44 мм, выпало осадков - 28 мм. Эта сумма составляет 63% от нормы.В целом погода в Харьковской области постепенно возвращается к климатическим нормам. В прошлом, 2020-м году, регион пережил несколько аномально теплых месяцев подряд. В частности, такими были март, июнь, июль, сентябрь, а октябрь был признан самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В целом 2020-й год был одним из самых теплых в Харьковской области, а в Харькове – рекордно теплым: среднегодовая температура по городу составила 10,4 градуса.Тенденция сохранялась и в начале 2021 года: среднемесячная температура января в Харькове была на два градуса выше нормы, кроме того, за месяц выпало на 192% больше нормы осадков.Однако уже в марте 2021 года погода в Харьковской области находилась в пределах климатической нормы. Среднемесячная температура воздуха по области составила 0,4 - 1,4 градуса тепла.