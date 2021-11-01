Торшер – один из лучших способов наделить интерьер характером, внести с жилище некую изюминку, придать квартире уют. А современные светильники порадуют еще и интересными техническими новинками.

Помимо базовых функций, многие современные модели торшеров имеют и дополнительные, которые обеспечивают максимальный комфорт во время эксплуатации.Выбрав модель с дистанционным управлением, вам не придется подниматься с дивана или кровати, чтобы отключить светильник в другом конце комнаты. Для этого будет достаточно просто нажать на кнопку.Если вы планируете использовать светильник в помещениях с повышенной влажностью, например, ванной комнате, обратите внимание на специальные модели с высоким уровнем влагозащиты. Во всех остальных случаях будет достаточно степени пыле/влагозащиты IP20.Очень удобная функция, когда необходимо добавить в помещение света, например, для чтения или работы, или, наоборот, создать приглушенное освещение для расслабления и отдыха. А главное – все это можно сделать с помощью одного и того же торшера.Данная функция позволяет настроить свечение на максимально комфортное для восприятия. Если вам необходим приглушенный свет, лучше сделать его теплым, подобно излучению ламп накаливания. Для более яркого свечения характерны холодные тона, как в светодиодных лампах.С каждым днем все большим количеством бытовых приборов можно управлять при помощи смартфона, и светильники не стали исключением. Есть модели, работу которых можно контролировать дистанционно не только с помощью пульта ДУ, но и через специальное приложение в мобильном телефоне.