В первую неделю ноября в Харькове будет довольно тепло, но со вторника, 2 ноября, пойдут дожди.

По данным Sinoptik.ua , 2 ноября на протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной.Во второй половине дня ожидается дождь, который будет идти до самого вечера. Температура воздуха ночью +6, днем - до +12 градусов тепла.2 ноября почитается память святого Артемия. Главными предсказателями погоды в этот день были опадающие листья. Если первый снег лег на сухую землю до того, как деревья полностью сбросили листья, то снег скоро сойдет; пока лист с вишневых деревьев не опадет, сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.В среду, 3 ноября, на протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Мелкий дождь будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера. Температура воздуха ночью +9, днем - до +12 градусов выше нуля.В этот день почитается память преподобного Илариона Великого. В народе говорили: "В ноябре мороз приосанивается". Наши предки приметили: если 3 ноября стоит ясная безоблачная погода — это признак скорого быстрого понижения температуры.А во второй половине недели небо над городом прояснится, а дневная температура достигнет +17 градусов тепла.