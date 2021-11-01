Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Вы можете прослыть большим оригиналом почти без усилий — достаточно желания быть непохожим на других. Завтра вы не станете огорчаться из-за плохих новостей, а сделаете все, чтобы появились хорошие.Вы все время будете чувствовать себя муравьем, которого рассматривают в микроскоп. Завтра может произойти нечто, о чем вы и думать не смели. Вот только непонятно, что это принесет.Над вашими шутками в ближайшие дни смеяться не будут. Однако это не повод для огорчения. Завтра лучше отстраниться от происходящего и ограничиться ролью наблюдателя. Заодно узнаете, кто вставляет вам палки в колеса.Чрезмерная симпатия к кому-либо может привести к тому, что вы дадите этому человеку слишком много. Будьте разумны. Завтра вы, возможно, почувствуете себя рабом планов. Постарайтесь учитывать и свои желания.Окружающие будут гораздо больше интересоваться тем, что вы делаете в данный момент, нежели вашими планами на будущее. Завтра, прежде чем искать новые возможности, используйте имеющиеся.Сейчас лучше помолчать, пусть за вас говорят дела. Впрочем, ваши усилия большого успеха не принесут. Завтра держите крепче свою «крышу» — есть вероятность, что ее снесет. Возможно, влюбитесь.Вероятно, вам будет дан такой импульс, на котором можно продержаться недели две-три. Постарайтесь не просадить заряд энергии и энтузиазма за один день. Завтра вам представится некий шанс, который нельзя упустить.Не стоит отступать от правил, даже если вы очень спешите. Впоследствии это может не очень хорошо аукнуться. Завтра оставьте речи тем, чей голос сильнее вашего. Кто хочет услышать, разберет и шепот.Посвятите все свое время семье. Узнайте, как дела у друзей – кому-то из них, возможно, требуется помощь, но сам он об этом не скажет. Завтра от вас будут ожидать инициативы. Без вас дело с места не сдвинется.Сейчас вы способны легко впадать в ярость и столь же быстро успокаиваться. Завтра хороший день для завязывания всевозможных партнерских связей по интернету — как делового, так и личного характера.Окружающие почему-то будут верить каждому вашему слову. Такой ситуацией грех не воспользоваться, но постарайтесь не переусердствовать. Завтра вы будете полны энтузиазма, но на редкость рассеяны.Покупку давно желаемой вещи придется отложить до лучших времен. Не беда – будет больше времени, чтобы накопить достаточную сумму. Завтра в вас откроется дар убеждения. Постарайтесь воспользоваться им.