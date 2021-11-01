Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали факт фальсификации протокола подсчета голосов на избирательном участке №631675, который расположен на пр. Лиманском 1.

Общественники выявили факт фальсификации протокола голосования на избирательном участке №631675. Сообщается, что первоначальном протоколе, полученном во время заседания на УИК наблюдателем ОПОРЫ, голоса распределились следующим образом: Величков - 1, Добкин - 190, Маринин - 4, Мустафаева - 16, Немичев - 27, Плетнев - 15, Ряполов - 1, Скорик - 21, Терехов – 246, Ярославский – 14.Однако позже, во время заседания Основянской районной комиссии, представитель участковой комиссии объявил другие цифры, где уже было +70 голосов в пользу кандидата Игоря Терехова.Этот факт общественники зафиксировали на видео: