Возможные фальсификации обнаружились после сравнения протоколов, которые были у ОПОРЫ и протокола Новобаварской комиссии.

Как сообщает Медиагруппа Накипело , представители общественной организации "ОПОРА" выявили фальсификацию протоколов голосования на внеочередных выборах мэра Харькова. В частности, речь идет об предвыборных участках Новобаварского района №631180, №631193, №631197, №631201, №631205, №631211, №631177, №631189 и №631200.По информации наблюдателей, в результате возможных фальсификаций количество голосов у кандидатов Константина Немичева и Александра Скорика уменьшилось на 160 и 237 соответственно, а у Терехова увеличилось на 397 голосов.