Сообщаются, что юристы команды «Наш Дом - Харьков» изучают ситуацию с попытками фальсифицировать результаты выборов.

В результате параллельного подсчета голосов выявлен ряд попыток фальсифицировать результаты выборов по ряду избирательных участков в пользу и.о. городского головы Игоря Терехова.Как сообщили в штабе Михаила Добкина, юристы команды «Наш Дом - Харьков» внимательно изучают ситуацию с попытками фальсифицировать результаты выборов через поддельные протоколы с целью исказить результаты волеизъявления харьковчан, чтобы оспорить данные незаконные действия оппонентов.Кроме того, независимые наблюдатели, члены комиссий, а также наблюдатели команды «Наш Дом - Харьков» в день выборов 31 октября фиксировали многочисленные нарушения, применение административного ресурса, а также определенные факты, которые могут свидетельствовать о работе «сетки» по подкупу избирателей в пользу кандидата от власти Игоря Терехова.«Даже использование этих действий не хватило, чтобы получить тот результат, который объявила городская власть через подконтрольный экзит-пол. Поэтому в худших своих традициях власть задействовала все свое влияние на избирательные комиссии, чтобы любой ценой получить победу вплоть до воровства голосов у других кандидатов в пользу Игоря Терехова», - отмечают в команде Михаила Добкина «Наш Дом - Харьков».