Все сообщения о минировании оказались ложными.

Как рассказали в пресс-службе областного главка, сообщение об минировании двух торговых центров на улицах Полтавский Шлях и Героев Труда, а также в художественной галерее по улице Сумской поступило на электронную почту полиции около 15:20.Полицейские эвакуировали 5100 человек и осмотрели почти 39 000 квадратных метров помещений, а также более 1000 квадратных метров прилегающей территории и никаких взрывоопасных устройств не обнаружили.На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства.