В избиркоме огласили результаты голосования на пост городского головы Харькова.Харьковская избирательная комиссия объявила о результатах выборов мэра Харькова, которые состоялись 31 октября.
Согласно официальному сообщению главы ТВК Алены Матвиенко, Игорь Терехов набрал 50,66% (146 240 голосов), Михаил Добкин - 28,41%, Александр Скорик - 5,36%, Константин Немичев - 4,26%, Алина Мустафаева - 3,17%.
Напомним, что ранее ОПОРА сообщила о фактах фальсификации в пользу Терехова протоколов с результатами голосования на девяти избирательных участках в Немышлянском районе.
По словам Михаила Добкина, на данный момент его юристы изучают информацию, озвученную общественниками, чтобы оспорить данные незаконные действия оппонентов. Также с требованием расследовать факты фальсификаций на выборах мэра Харькова и пересчета всех голосов выступил Константин Немичев.