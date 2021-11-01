Из-за выявленных фактов фальсификации протоколов Михаил Добкин заявил о намерении судиться.Украинский политик и кандидат на пост мэра Харькова Михаил Добкин прокомментировал озвученные избиркомом результаты выборов городского головы. По его словам, представители комиссии проигнорировали выявленные общественниками факты фальсификации, никак на них не отреагировав.
«Эти члены комиссии, не удосужились дать ни одной оценки хотя бы одной из сотен жалоб поступивших в избирательные комиссии по поводу фальсификаций итогов голосования. Их не интересует, что вся Украина узнала о грубых фальсификациях во время голосования и, особенно, во время подсчёта голосов», - подчеркнул Добкин.
Политик также сообщает, что намерен обращаться в суд из-за сложившейся ситуации с нарушениями избирательного законодательства Украины, а также призвал всех кандидатов и общественников не игнорировать информацию о фальсификациях.
«У нас у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право избирать себе мэра города! Избирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа.
Призываю всех кандидатов на пост городского головы на этих выборах, независимо от политических взглядов, не оставаться в стороне. Призываю всеукраинские общественные организации, специализирующиеся на теме избирательного процесса, внимательно следить за предстоящим судебным противостоянием.
Призываю украинские СМИ не дать затухнуть этой теме, теме фальсификаций на выборах городского головы Харькова», - написал Михаил Добкин.