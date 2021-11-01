Соответствующее заявление Дмитрий Маринин опубликовал на своей странице в соцсетях.

Кандидат в мэры Харькова Дмитрий Маринин заявил, что не признает результаты внеочередных выборов городского головы, в ходе которых общественники ОПОРЫ выявили факты фальсификации протоколов голосования.«Я, Дмитрий Алексеевич Маринин и мои коллеги по предвыборному штабу, участвующие во внеочередных выборах Харьковского городского головы, считаем эти выборы сфальсифицированными и не признаём их результат!», - написал кандидат.