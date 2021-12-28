Между пенсионерами возник конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил хозяйку квартиры молотком по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Как сообщает Вечерний Харьков со ссылкой на отдел коммуникаций областного главка, 27 декабря около 17:50 в полицию поступило сообщение от жительницы Основянского района, которая нашла тело своей соседки, 1948 года рождения.Приехав на место вызова правоохранители обнаружили в квартире тело женщины с признаками убийства, в совершении которого полицейские разоблачили соседа погибшей – 59-летнего ранее не судимого пенсионера.«Открыто уголовное производство по статье за преднамеренное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящее время производятся все необходимые следственные действия и решается вопрос о том, чтоб сообщить задержанному о подозрении в совершении преступления», - сообщили в ведомстве.