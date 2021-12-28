В своем письме народный депутат обратилась к Зеленскому и считает, что героическому подростку надо дать Орден «За мужество».

Напомним, что 25 декабря в селе Вторая Староверовка Красноградского района произошел пожар в частном жилом доме. О происшествии сообщил сосед Василий. Услышав треск разрушающейся кровли, звонивший бросился на помощь и увидел, как 16-летний подросток выводит людей из горящего дома и просит о помощи.«Юноше удалось проснуться первому. Он начал будить бабушку и других детей и выводить их из очага пожара», - рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.Чтоб наградить подростка народный депутат Украины Юлия Светличная направила соответствующее официальное обращение к Президенту. Политик убеждена, что 16-летний герой из Харьковской области достоин Ордена «За мужество».