Харьковчанин разрешения спилил около трех десятков елок в лесу и хотел их продать.

Как сообщаетсо ссылкой на официальную информацию ГУНП, обнаружили 40-летнего нарушителя 27 декабря в 11.55 по улице Надборной сотрудники патрульной полиции.По факту преступления следователи открыли уголовное производство по статье за незаконную порубку и сбыт леса. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до трех лет лишения свободы.Напомним, что ранее под Харьковом полицейские выявили нелегальную торговлю елками