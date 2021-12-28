Харьковчанин разрешения спилил около трех десятков елок в лесу и хотел их продать.Как сообщает Вечерний Харьков со ссылкой на официальную информацию ГУНП, обнаружили 40-летнего нарушителя 27 декабря в 11.55 по улице Надборной сотрудники патрульной полиции.
По факту преступления следователи открыли уголовное производство по статье за незаконную порубку и сбыт леса. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, что ранее под Харьковом полицейские выявили нелегальную торговлю елками.