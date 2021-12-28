Суд признал виновным 51-летнего мужчину по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью.Как сообщает Вечерний Харьков со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, в марте 2020 года пьяный мужчина, находясь вместе со своей женой в их доме в городе Первомайский, упрекнул ее в том, что она злоупотребляет алкогольными напитками. В результате между супругами возникла ссора.
«После того, как мужчина выпил еще водки, он пошел в гараж, откуда принес бутылку со смесью бензина и масла и облил ею жену, сидевшую на диване в комнате дома. Женщина пыталась скрыться из комнаты, однако не успела. Муж бросил на диван зажженную спичку и пламя мгновенно перекинулось на нее», - рассказали в ведомстве.
Раненую пострадавшую нашла дочь, которой позвонили по телефону соседи, увидев дым из дома. Женщину доставили в больницу с 30% ожогами поверхности тела, где спустя сутки она скончалась.
Обвиняемый объяснил, что после поджога он уснул и больше ничего не помнит, однако свою вину не отрицал.
Приговором Первомайского районного суда Харьковской области мужчина признан виновным. Его приговорили к десяти годам лишения свободы.