Соответствующее решение приняли во время заседания комиссии ТЭБ.Как сообщает Вечерний Харьков со ссылкой на официальную информацию украинского Минздрава, 28 декабря во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение, что с 30 декабря все регионы страны переводятся в желтую зону карантина.
По данным ведомства, такая ситуация стала возможной благодаря улучшению эпидемической ситуации. В частности, все индикаторы эпидемической опасности сегодня находятся в пределах нормы во всех областях страны.
Что запрещено в желтом уровне карантина?
- посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
- работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;
- проведение массовых мероприятий;
- работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
- работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);
- работа спортзалов, бассейнов;
- деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);
- межобластные и международные перевозки.
Ограничения, предусмотренные желтым уровнем, не будут действовать, если у всех работников и посетителей один из документов:
- «желтый» COVID-сертификат или бумажная справка 063-О (действующие 30 дней);
- «зеленый» COVID-сертификат (действует 365 дней);
- Международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);
- иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на определение антигена (действует 72 часа).
- сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).
То есть для работы и посещения заведений на желтом уровне достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы «желтый» внутренний COVID-сертификат или временную справку 063-О, выданную врачом, проводившим прививку.
Срок действия «желтого» сертификата – 30 дней. Ранее он действовал 120 дней.
Напомним, что минимально возможные интервалы для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней, Oxford/AstraZeneca – 28 дней.