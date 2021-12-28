Соответствующее решение приняли во время заседания комиссии ТЭБ.

Как сообщает Вечерний Харьков со ссылкой на официальную информацию украинского Минздрава, 28 декабря во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение, что с 30 декабря все регионы страны переводятся в желтую зону карантина.

По данным ведомства, такая ситуация стала возможной благодаря улучшению эпидемической ситуации. В частности, все индикаторы эпидемической опасности сегодня находятся в пределах нормы во всех областях страны.

Что запрещено в желтом уровне карантина?

  • посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
  • работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
  • работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);
  • работа спортзалов, бассейнов;
  • деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);
  • межобластные и международные перевозки.

Ограничения, предусмотренные желтым уровнем, не будут действовать, если у всех работников и посетителей один из документов:

  • «желтый» COVID-сертификат или бумажная справка 063-О (действующие 30 дней);
  • «зеленый» COVID-сертификат (действует 365 дней);
  • Международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);
  • иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на определение антигена (действует 72 часа).
  • сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

То есть для работы и посещения заведений на желтом уровне достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы «желтый» внутренний COVID-сертификат или временную справку 063-О, выданную врачом, проводившим прививку.

Срок действия «желтого» сертификата – 30 дней. Ранее он действовал 120 дней.

Напомним, что минимально возможные интервалы для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней, Oxford/AstraZeneca – 28 дней.


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