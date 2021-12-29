До нового года остается всего два дня.

29 октября во всем мире отмечают День розыска забытых благодарностей и Международный день виолончели.

В Украине в этот день празднуют День информационно-медийных структур МО и ВС, в США - День присоединения штата Техас и День героя, в Армении - Масленица Рождественского поста, в Ирландии - День Конституции, в Монголии - День восстановления независимости.

Православная церковь 29 декабря почитает святого пророка Аггея, который считается покровителем чистой души человека и наставляет на праведную жизнь. В народе этот день называют "Агей Зимоуказчик".

Именины 29 декабря празднуют Аркадий, Феофаний, Илья, Петр, Марина и Владимир.

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