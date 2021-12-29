МОЗ сообщили, сколько случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в регионе на 29 декабря.

Как стало известно Вечернему Харькову из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 173 случая коронавирусной инфекции, 474 человека выздоровели, 19 - скончались.По состоянию на 29 декабря, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 242660 случая заболевания, 230015 человек выздоровели, 6311 - скончались.