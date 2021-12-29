В МОЗ сообщили о карантинных показателях в регионах Украины.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Минздрава, 29 декабря Харьковская область находится в желтой зоне карантина. В частности, в регионе повышен уровень заболеваемости – 99 случаев на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения.Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 173 случая коронавирусной инфекции, 474 человека выздоровели, 19 - скончались.