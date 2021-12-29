Часть домов в городе временно осталась без холодной воды.

По информации коммунального предприятия "Харьковводоканал", водоснабжения не будет в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Воды не будет по следующим адресам:пер. Троицкий (Ивана Дубового), 2, 4, 4/3, ул. Кооперативная, 5, ул. Макеевская (ч/с), ул. Родниковая (ч/с), ул. Качановская (ч/с), ул. Азербайджанская, 32, 32-а, 34, 34-а, 38, 40, ул. Качановская, 19,21 до 20:00 29.12.21 г.ул. Франтишека Крала, 5 (п. №2) до 17:00 29.12.21 г.ул. Физкультурная (ч/с), пер. Трудовой (ч/с), ул. Прудная (ч/с), пер. 2-й Прудный (ч/с), пер. 1-й Прудный (ч/с) до 20:00 29.12.21 г., ул. Шишковская, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 30.12.21 г.ул. Светлая, 10 (п. №7, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59 (п. №3, стояк) до 17:00 29.12.21 г.ул. Академика Богомольца, 5 (п. №1, спаренный стояк), ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №1, стояк) до 20:00 29.12.21 г.ул. Зерновая, 6/6 (п. №3, стояк) до 20:00 29.12.21 г.; пр. Гагарина, 49-а (п. №6) до 20:00 30.12.21 г.ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 29.12.21 г.