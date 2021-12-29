Это связано с краткосрочным повышением температуры воздуха и необходимостью переподключения магистрального трубопровода.

29 декабря с 9:00 до 21:00 временно прекратится поставка тепла и горячей воды. Об этом сообщили в КП "Харьковские тепловые сети".Так, отопление и горячую воду отключат впр-т. Л.Ландау, 2,4,6,8Пр-т. Г.Сталинграда, 136, 136Б, 136В, 138, 138В, 140, 144/1, 144/2Ул. Ньютона 107, 111, 111А, 113, 115, 115/1, 115А, 125, 125/1, 125/2, 127.Пр-т. Г.Сталинграда, 138А, 140А, 140Б, 144, 144Б, 144ВУл. Ньютона 119, 121, 121А, 129А, 129Б, 129В.Пр-т. Г.Сталинграда, 136А, 138Б, 142, 142А, 142Б, 144АУл. Ньютона, 121Б, 123, 123А, 123Б, 123В, 125А, 125Б, 125В, 129.Ул. Ньютона 109 – общежитие Велозавода, 111А – Ч.П. ГученкоЛечебное заведение – ул. Ньютона, 125/1 – детский санаторий.Также, 29 декабря с 9-00 до 21-00, из-за проведения работ на магистральной теплотрассе №65 планируется отключение 4-х жилых домов по адресам: ул. Ньютона, 98, 100, 100А, 102.