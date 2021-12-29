Из сугробов доставали автобус, скорую помощь, легковые авто и фуры.В ночь с 28 на 29 декабря в Харьковской области были значительные осадки в виде снега. Также наблюдался туман с изморозью. Прирост снежного покрова составлял 10-20 сантиметров. Такие погодные условия привели к усложнению движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
За сутки спасатели пять раз вызывались для оказания помощи водителям, которые оказались в сложных ситуациях из-за погодных условий.
Так, возле села Яблочное Лозовского района спасатели вместе с работниками Облавтодора помогли водителям 4-х легковых автомобилей расчистить снежный занос и вытащили их.
Возле Первомайского водитель микроавтобуса "Volkswagen Т-5" застрял в снежном заносе. Там были 5 человек, в том числе 2 детей. Спасатели на автомобиле повышенной проходимости помогли водителю застрявшего авто преодолеть сложный участок дороги.
В Кегичевке спасатели вытащили из снежного заноса карету скорой помощи.
В Харькове водители двух грузовиков застряли в сугробах и не могли тронуться с места. События произошли на улицах Саратовской и Алексеевской.
Напомним, сегодня Харьковчан снова ожидает сильный снегопад.