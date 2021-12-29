Ущерб и причины возгорания устанавливают специалисты.28 декабря в 12:56 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме в городе Лозовой на бульваре Шевченко, 65. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
По прибытию на место спасатели установили, что на кухне горела бытовая техника, домашние принадлежности и мебель на площади 3 квадратных метра. Во время пожара пострадал мужчина 1982 года. С отравлением угарным газом его забрали в Лозовскую ЦРБ.
Напомним, спасатели Харьковщины достают из снежных заносов транспорт.