Движение транспорта затруднено по всему городу.Снегопад в Харькове повлек за собой транспортный коллапс. Несмотря на то, что вьюга началась вечером 28 декабря, утром харьковчане пробирались к автобусным остановкам через снежные заметы. К тому же люди жалуются, что ходить по улицам очень скользко.
За ночь выпало около 15-20 сантиметров осадков. Автомобили, которые были припаркованы во дворах, водители откапывали лопатами.
Затруднен проезд транспорта даже на центральных магистралях. Из-за того, что снег не почистили машины двигаются медленно.
Напомним, спасатели Харьковщины достают из снежных заносов транспорт.