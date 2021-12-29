Мужчина сообщил, что ему запрещен въезд в РФ, поэтому он пытался незаконным способом пересечь границу.В Харьковской области пограничники остановили мужчину, который пытался незаконно попасть на территорию России. Об этом сообщили в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
Инцидент произошел в селе Малые Проходы. Участковому инспектору сообщили о том, что неизвестный мужчина идет в направлении государственной границы. Пограничный наряд, выбывший для проверки полученной информации, задержал мужчину 1982 года, жителя города Киев.
Киевлянин рассказал, что ему запрещен въезд в РФ, поэтому он пытался незаконным способом пересечь границу.
За попытку незаконного пересечения границы пограничники составили на гражданина административные материалы.
Дальнейшую его судьбу будет решать суд.