Мужчина сообщил, что ему запрещен въезд в РФ, поэтому он пытался незаконным способом пересечь границу.

В Харьковской области пограничники остановили мужчину, который пытался незаконно попасть на территорию России. Об этом сообщили в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.Инцидент произошел в селе Малые Проходы. Участковому инспектору сообщили о том, что неизвестный мужчина идет в направлении государственной границы. Пограничный наряд, выбывший для проверки полученной информации, задержал мужчину 1982 года, жителя города Киев.Киевлянин рассказал, что ему запрещен въезд в РФ, поэтому он пытался незаконным способом пересечь границу.За попытку незаконного пересечения границы пограничники составили на гражданина административные материалы.Дальнейшую его судьбу будет решать суд.