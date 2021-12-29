Бойцы ГСЧС продолжают помогать водителям преодолевать последствия неблагоприятных погодных условий.

Из-за непогоды в Харьковской области усложнилось движение транспорта. Только за утро 29 декабря спасателей четыре раза привлекали на помощь водителям. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.Так, в Чугуеве машина скорой помощи застряла в сугробе. Чтобы медики смогли вовремя добраться до дома больной, спасатели доставили их на своем автомобиле повышенной проходимости. После оказания первичной помощи, медиков вместе с пациенткой отвезли к карете скорой, которую вытащили из сугроба.Подобный случай произошел в селе Лисконоги Богодуховского района. Карета скорой помощи не смогла проехать снежные заносы и добраться до места вызова. Спасатели донесли больную, находившуюся в бессознательном состоянии, до кареты скорой, которую также отбуксировали к автодороге "Валки-Минковка".На обочине дороги вблизи села Петропавловка Купянского района в сугробе застрял легковой автомобиль "ВАЗ 2101". В нем находились водитель и 2 детей. Спасатели с помощью буксирного троса и автомобиля повышенной проходимости вытащили грузовик из снега на ровную часть дороги, после чего автомобиль продолжил движение самостоятельно.Возле села Кучеровка спасатели увидели, что водитель школьного автобуса марки "Эталон" тоже застрял в сугробе. Ему оказали помощь и тот поехал дальше.Бойцы ГСЧС из Харькова вытащили из сугроба грузовик “Volvo”, который был загружен кислородом для харьковской больницы № 22. Происшествие случилось на ул. Автогенной в Харькове, напротив дома №10.