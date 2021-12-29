Кабинет министров утвердил план основных мероприятий гражданской защиты на 2022 год.Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
"Утвердить план основных мероприятий гражданской защиты на 2022 год (далее – план мероприятий), который прилагается", – говорится в документе.
Согласно распоряжению центральным и местным органам исполнительной власти, Совету министров АР Крым поручено:
• разработать на основе плана мероприятий отраслевые и региональные планы основных мероприятий гражданской защиты на 2022 год в соответствии со своими полномочиями;
• с участием органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций организовать и провести в течение января 2023 года сборы руководящего состава центральных и местных органов исполнительной власти, Совета министров АР Крым, предприятий, учреждений и организаций по подведению итогов работы в сфере гражданской защиты в 2022 году и определение основных задач в указанной сфере на 2023 год;
• обеспечить представление в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям:
• информацию о состоянии выполнения плана мероприятий в первом полугодии – до 12 июля 2022 г., за год – до 10 февраля 2023 г.;
• предложения к проекту плана основных мероприятий гражданской защиты на 2023 год – до 12 июля 2022 года.
Кроме этого, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям поручено:
• осуществить контроль за выполнением плана мероприятий и проинформировать до 6 марта 2023 г. Кабинет министров о результатах работы;
• подать до 10 декабря 2022 г. проект распоряжения Кабмина об утверждении плана основных мероприятий гражданской защиты на 2023 год.
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