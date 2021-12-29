В городе 848 тыс. 576 харьковчан сделали прививки разными вакцинами против COVID-19.

Об этом 29 декабря на совещании в Харьковском городском совете сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.Она отметила, что уровень заболеваемости коронавирусом значительно снизился. Об этом свидетельсвует уровень заполняемости городских больниц, который составляет 29%.- Всё, что освободилось, а это свыше 1 тыс. коек, работает в плановом режиме. Сейчас мы обратно перепрофилируем ковидные отделения в хирургию, травматологию и т.д., - сообщила вице-мэр.Также она подчеркнула, что, несмотря на спад заболеваемости, все пункты вакцинации продолжают работать. За прошедшую неделю в городе было сделано 138 233 вакцинации.Напомним, что в Харькове работают 34 пункта вакцинации в городских поликлиниках, а также в территориальных центрах Немышлянского и Индустриального районов и в амбулатории по ул. Доватора, 7 в Новобаварском районе. Кроме того, центры массовой вакцинации против COVID-19 ежедневно функционируют на территории торговых центров «Украина», «Дафи», «Аве Плаза», «Караван», «Никольский», «Эпицентр» на пр. Гагарина, а также на шести рынках города - Центральном, Конном, Индустриальном, а также на рынках «Терминал» (Холодная Гора), «ХТЗ» и «Солли» (на рынках - кроме понедельника). Для получения прививки необходимо обязательно иметь при себе паспорт и код налогоплательщика.