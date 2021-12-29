В Украине будет три выходных дня и на Рождество. На этой неделе украинцев ждет длинный уик-энд.

Следующий год начнется с длительного отдыха – у украинцев будут трехдневные выходные на Новый год и Рождество. Согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, новогодними выходными будут 1-3 января, а рождественскими – 7-9 января.
Выходные дни на Новый год 2022

Днями отдыха на Новый Год будут:

•    1 января (суббота)
•    2 января (воскресенье)
•    3 января (понедельник – выходной перенесен с субботы)

У украинцев будут долгий уик-энд во время новогодних праздников, чтобы вдоволь отдохнуть.

Сколько будет выходных на Рождество по юлианскому календарю


7 января – день Рождества Христова для христиан восточного обряда. Праздник выпадает на пятницу, поэтому ожидаются долгие выходные:

•    7 января (пятница)
•    8 января (суббота)
•    9 января (воскресенье)

Следует отметить, что в Украине в предпраздничные дни (31 декабря 2021 и 6 января 2022) будет сокращен рабочий день на один час.


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