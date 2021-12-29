В Украине будет три выходных дня и на Рождество. На этой неделе украинцев ждет длинный уик-энд.

Сколько будет выходных на Рождество по юлианскому календарю

Следующий год начнется с длительного отдыха – у украинцев будут трехдневные выходные на Новый год и Рождество. Согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, новогодними выходными будут 1-3 января, а рождественскими – 7-9 января.Выходные дни на Новый год 2022Днями отдыха на Новый Год будут:• 1 января (суббота)• 2 января (воскресенье)• 3 января (понедельник – выходной перенесен с субботы)У украинцев будут долгий уик-энд во время новогодних праздников, чтобы вдоволь отдохнуть.7 января – день Рождества Христова для христиан восточного обряда. Праздник выпадает на пятницу, поэтому ожидаются долгие выходные:• 7 января (пятница)• 8 января (суббота)• 9 января (воскресенье)Следует отметить, что в Украине в предпраздничные дни (31 декабря 2021 и 6 января 2022) будет сокращен рабочий день на один час.