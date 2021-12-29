В Харькове – 101 новый случай заболевания коронавирусом. По состоянию на 29 декабря в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 112 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 242 660 случаев заболевания COVID-19, 6 334 человека находятся под медицинским наблюдением, 230 015 пациентов выздоровели, 6 311 - умерли.По состоянию на 29 декабря, в области за сутки первой дозой вакцины привито 3 096 человек, второй дозой – 8 607, дополнительной дозой – 19 человек. Всего с начала вакцинации сделана 1 976 591 прививка, получили две дозы 911 792 человека, сделали дополнительные прививки 92 человека.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 29 декабря в Украине зафиксировано 5 454 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 3 654 690 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 95 412 человек умерли, 3 449 880 - выздоровели.