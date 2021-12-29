В Харькове вечером 28 декабря собралось очень много людей на центральных станциях метро – "Университет" и "Площадь Конституции".

В пять-шесть часов вечера толпа буквально заполонила вестибюли; люди вынуждены были подолгу стоять в очередях к турникетам.Как сообщил пресс-секретарь КП "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер, на этих станциях в будние дни в период с 17.00 до 17.20 и с 18.00 до 18.20 традиционно бывает много пассажиров. Это связано с одновременным завершением рабочего дня в большом количестве предприятий и фирм, которые расположены в центре.Вчера к этому добавились еще и сложные погодные условия. Напомним, из-за сильного снегопада Харьков фактически замер в пробках.- Вчера число пассажиров возросло в связи со снегопадом. Видимо, люди решили ехать домой не на личном транспорте или наземном, а на метро, - отметил Битнер.По его словам, скопление людей в вестибюлях продлилось около 10-15 минут.Пассажирская автоматика метрополитена работала без сбоев и в полном объёме.