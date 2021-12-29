Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель намерен предложить создать военную учебную миссию ЕС в Украине для поддержки украинской армии.

Об этом в среду, 29 декабря, сообщает Die Welt.

По мнению главы дипломатии Евросоюза, европейские военные инструкторы могли бы обучать руководящий состав армии Украины.

- Мы на месте уже оценили, что нужно украинцам, чем мы можем реально помочь, сколько стоит такая миссия и кто может принять в ней участие, - сказал он.

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности добавил, что представит странам-членам ЕС соответствующее предложение в ближайшее время.

Также он уточнил, что Евросоюз в течение последних нескольких лет постоянно поддерживал Украину.

- Например, на позапрошлой неделе я решил выделить украинской армии еще 31 миллион евро поддержки, - сказал Боррель, добавив, что эти деньги предназначены для улучшения логистики и борьбы с кибератаками.

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