На Чугуевской трассе произошло тройное ДТП, в результате которого погиб шестимесячный ребенок.

Это "Суспільному" подтвердил директор Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.Трагедия произошла около села Волохов Яр, столкнулись Toyota и ГАЗель. По словам Забашты, за рулем Toyota находилась 34-летняя мама маленького ребенка. После столкновения один из автомобилей врезался в фуру. По предварительной информации, шестимесячная девочка лежала на заднем сиденье без автокресла или люльки. Девочка получила травму головы, от которой скончалась на месте аварии.Женщину госпитализировали с травмами носа и челюсти, водитель ГАЗели от госпитализации отказался. Официальную информацию в полиции пообещали предоставить вскоре.