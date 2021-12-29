Круглосуточная работа пунктов обогрева организована в учреждениях социальной сферы Харькова.

Об этом 29 декабря сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.Так, пункты расположены по таким адресам:- территориальный центр предоставления социальных услуг Московского района (ул. Валентиновская, 23-г);- территориальный центр предоставления социальных услуг Новобаварского района (ул. Власенко, 14);- территориальный центр предоставления социальных услуг Шевченковского района (пр. Победы, 77-а);- территориальный центр предоставления социальных услуг Киевского района (ул. Багалия, 12);- Харьковский городской центр реинтеграции бездомных (ул. Мира, 102).В каждом из центров оборудовано специальное место, где можно выпить чай и получить, если нужно, теплые вещи. В условиях пандемии заходить в пункты можно в защитных масках.Также Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что в городе круглосуточно работают 12 травматологических пунктов.