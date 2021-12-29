У Нацбанка есть план на случай вторжения российских войск на территорию Украины.

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на регулятора.Изданию подтвердили наличие плана действий на случай войны в государственных Ощаде и Приватбанке.Отмечается, что НБУ приняло ряд постановлений для обеспечения надежной и стабильной работы банковской системы в таких условиях.Согласно постановлению НБУ, в условиях "особого периода" межбанковские переводы можно будет проводить в гривне через систему электронных платежей (СЭП). Это не уникальная система: сейчас СЭП обслуживает 96% межбанковских переводов Украины.Однако в условиях мобилизации или военного положения денежные переводы сможет выполнять ограниченное количество банков. Их будет определять НБУ.Нацбанк может ограничить или запретить безналичные расчеты, если объявят мобилизацию, а в определенных районах – военное положение. Безналичные переводы также могут проводить только определенные регулятором банки.Нацбанк может в особый период ограничивать снятие наличных со счетов предприятий, ФЛПов и населения. Основная задача банков – обеспечить армию, предприятия и население наличными деньгами.Если мобилизация или военное положение заблокируют отделение определенного банка, то он сможет организовать работу мобильных отделений.Кроме того, в таких условиях Нацбанк может пересмотреть статус банка или принять решение о его эвакуации. Если же банк прекратит свою деятельность, он должен вывезти все свои наличные деньги в соответствующее подразделение НБУ или "уполномоченного банка".Курс гривныКурс остается плавающим, его не будут фиксировать. Колебания курса в Нацбанке обещают сглаживать.