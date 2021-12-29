Иногда звезды могут даже подсказать вам, что стоит съесть или выпить.

Сосредоточьте свое внимание на десерте. Можно даже пренебречь какой-нибудь иной составляющей меню, но сладкое должно присутствовать обязательно. Причем желательно, чтобы это было что-то фруктовое.Вашей душе будет угодно какой-нибудь выпечки. Да, конечно, умные люди утверждают, что от подобных вещей толстеют. Однако Новый год, в конце концов, приходит не каждый день.Самая вкусная еда в эти дни будет приготовлена на вашей кухне. И если не вами лично, то непременно при вашем непосредственном участии. Исключением, пожалуй, может стать лишь хороший ресторан.Благоприятное время, чтобы полакомиться маринованными грибочками, копченым мясом, колбасой твердого копчения, перченым салом и прочими тяжелыми продуктами. Усугубить можно раками в пиве.Возможно, сейчас стоит придерживаться гипоаллергенного меню, не подвергая организм лишней нагрузке. Откажитесь от продуктов откровенно неместного происхождения (прежде всего экзотических фруктов).Основной вашей задачей будет необходимость понять собственные желания. Организм будет настоятельно чего-то требовать. Придется перепробовать весь предлагаемый ассортимент.Возможно, придется столкнуться с массой мелких препятствий на пути к вожделенному куску мяса или птицы. Однако вы с честью преодолеете препоны в виде телефонных звонков, срочных дел и пр.Не ешьте на завтрак тяжелой пищи, это поможет сохранить хорошее настроение до конца дня. Чем ближе к вечеру, тем больше гастрономических вольностей вы сможете себе позволить.Старайтесь держать скуку на расстоянии. Она столь разрушительно повлияет на ваше настроение, что в вашем присутствии начнет скисать молоко и будут портиться другие продукты.В ваш организм должна поступать только правильная, хорошего качества жидкость и в должном количестве. А основу кулинарной успешности составит правильный соус. Какой именно, звезды умалчивают.Вас нынче нельзя пускать на кухню – вами может овладеть вдохновение экспериментаторского толка. В результате на свет появится масса новых блюд, не слишком съедобных, но оригинальных.Период достаточно безопасный, но вряд ли ровный и спокойный — придется многое изменить, улучшить и освоить. Возможно, возникнет ряд запутанных проблем, которые придется решать самостоятельно.