Пожар произошел на территории дачного кооператива.Как сообщает Вечерний Харьков со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, 29 декабря в 12:48 на номер 101 поступило сообщение о том, что в Харькове на территории садового сообщества "Сады" произошел пожар в частном доме.
На ликвидацию пожара было сражу же направились два отделения пожарных, на момент прибытия которых огонь успел распространиться на 30 квадратных метров строения. Кроме того, во время тушения пожара в одной из комнат нашли тело владельца дома, 1974 года рождения.
Пожар был локализован в 13:21 и полностью ликвидирован в 15:17. Причина возгорания устанавливается.