Совместно с экологами правоохранители проверяют законность торговли новогодними деревьями.

Как сообщили в полиции, проверку проводят для того, чтоб выявить незаконную торговлю хвойными деревьями. Кроме того, вместе с правоохранителями в проверках участвуют сотрудники Государственной экологической инспекции и областного управления лесного и охотничьего хозяйства.В полиции также рассказали, что уже нашли ряд нарушений и составили 18 протоколов по ст. 160 (торговля из рук в неустановленных местах) и 3 протокола по ст. 159 (нарушение правил торговли на рынках) Кодекса Украины об административных правонарушениях.