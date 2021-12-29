В суд направили обвинительный акт в отношении главного государственного инспектора Государственной налоговой службы по факту вымогательства взятки.

По данным следствия, главный государственный инспектор ГУ ГНС во время проверки предпринимателя, который занимался швейным производством, выявил нарушения требований налогового законодательства.Налоговик встретился с бизнесменом и сообщил, что может снизить суммы штрафных санкций за нарушения, если владелец бизнеса заплатит ему 2500 долларов США.13 августа инспектору сообщили о подозрении и теперь он предстанет перед судом.Если вина сотрудника налоговой будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде штрафа от 1000 до 4000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок от 3 до 6 месяцев, или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.