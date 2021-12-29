Авария произошла на трассе под Харьковом 29 декабря.Как сообщает Вечерний Харьков со ссылкой на отдел коммуникации областного главка, 29 декабря на трассе возле поселка Ивановка произошла авария с участием автомобилей Toyota и ГАЗель.
По предварительным данным, 42-летняя водитель легковушки не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. В результате аварии погиб шестимесячный ребенок, который находился на заднем сидении автомобиля Toyota.
По информации правоохранителей, малыш не был пристегнут ремнями безопасности и ехал без детского кресла. Ее мать, которая управляла водителем, доставлена в больницу с травмами.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняют следователи. Решается вопрос об открытии уголовного производства.