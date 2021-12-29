Об аварии сообщили в харьковском телеграм-канале.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из публикации в городском телеграм-канале "ВЕХА", на улице Тринклера, в районе перекрестка с проспектом Независимости, произошло ДТП с участием легковых автомобилей. В результате столкновения движение по улице в обе стороны заблокировано.
Официальные подробности столкновения и информация о возможных пострадавших уточняется.
Напомним, что ранее на трассе под Харьковом произошло ДТП, в котором погиб шестимесячный ребенок.