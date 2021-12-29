20-летнему закладчику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в суд обвинительный акт в отношении мужчины по фактам незаконного приобретения, хранения наркотических средств и сильнодействующих лекарственных средств с целью сбыта в особо крупном размере, совершенных повторно.Согласно материалам следствия, 7 октября этого года 20-летний мужчина раскладывал закладки с наркотиками на улице Гвардейцев Широнинцев. Увидев правоохранителей, молодой человек пытался убежать и избавиться от товара, однако был задержан. Во время личного обыска у мужчины нашли несколько свертков с метадоном.Кроме того, следователи обнаружены два хранилища в разных районах Харькова, где злоумышленник человек хранил метадон и димедрол в большом количестве, чтобы в дальнейшем их продавать.По данным полиции, эти хранилища мужчина обустроил, чтобы не держать наркотики в хостеле, где он жил. Всего изъято более 300 свертков с димедролом и почти 600 с метадоном.28 декабря обвинительный акт направлен в Московский районный суд Харькова. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.