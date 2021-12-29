Правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам по факту самовольного строительства беседок и самозахвату земли.

Как сообщили в областной прокуратуре, что с 2019 года по 2020 год двое сотрудников районной администрации Харьковского городского совета незаконно построили беседки и захватили земельные участки вдоль берега реки Лопань на территории гидропарка. В дальнейшем их сдавали в аренду для отдыха, хотя чиновники не получали разрешения на строительство и не оформляли права на земельный участок.На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Если вина мужчин будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от одного до трех лет.